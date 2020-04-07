Внутренний рынок Украины обеспечен пшеницей, а экспортные контракты выполняются согласно предварительно заключенным договоренностям, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что по состоянию на 6 апреля экспорт пшеницы составляет 17,9 млн тонн. «Согласно подписанному 30 марта приложением к меморандуму между Минэкономики и ассоциациями, представляющими 99% экспортеров и переработчиков пшеницы, с целью стабилизации рынка было договорено установить предельный экспорт пшеницы в текущем маркетинговом сезоне объемом в 20,2 млн т. Таким образом, в течение апреля -июне 2020 для экспорта доступными остаются 2,3 млн тонн», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что темпы поставок пшеницы в апреле замедлились. Среднесуточная отгрузка поставок за рубеж пшеницы в апреле составляет 14 тыс тонн, тогда как в марте составило 44 тыс тонн.

«Для стабилизации цен на муку из ГПЗКУ и Аграрного фонда было закуплено 160 тыс. тонн пшеницы для внутренней переработки и реализации на внутреннем рынке, что позволило выработать у 128 тыс. муки. Вышеперечисленные факторы позволяют обеспечить внутренний рынок пшеницей и выполнить действующие экспортные контракты», – сказано в сообщении.

Напомним, Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ; начался 1 июля 2019) до 1 апреля 2020 экспортировала 46,04 млн тонн зерна и зернобобовых, на 22,5% больше, чем на эту дату в прошлом МГ.