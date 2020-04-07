также в разделеОбщество
Минздрав хочет детально изучить «феномен» Николаевщины 52
В Сумах выздоровела женщина, которая первой в городе заболела коронавирусом 11
На медиков открыли дело за разглашение диагноза 23
Дело Шеремета: Венедиктова обещает «какой-то результат» через 2 месяца 10
За попавшими в ДТП в Венгрии украинцами отправили автобус 16
В Украине заработало приложение для контроля самоизоляции 45
Венедиктова: Подозрение Стерненко будет «в любом случае» 20
В Финляндии опровергли информацию о чартерах для заробитчан 14
Украина не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета «МАУ» 23
В Зоне отчуждения продолжают тушить пожар 54
Полиция начала штрафовать людей без масок 94
6 апреля. Картина дня 68
Иранский депутат назвал «правильным» сбивание самолета «МАУ» и заявил, что никого не арестовывали 36
Суд просят запретить Разумкову подписывать закон о рынке земли 34
Участнику захвата корвета «Хмельницкий» в Крыму сообщили о подозрении 33
Инфекционист: Коронавирусом могут заразиться 80% украинцев 28
Украинцы собрали 5 миллионов на лечение медиков, больных COVID-19 14
В Украине собираются поднять штрафы за сжигание листьев и сухой травы 24

Экспозиции выставки Национального музея Революции Достоинства никто не портил, а повреждены они были в результате порыва ветра, заявили в полиции Киева.

В настоящее время с соответствующими заявлениями о повреждении этих плакатов администрация музея в органы полиции не обращалась.

Вчера в сети Интернет появилась информация о том, что неизвестные якобы испортили выставку музея Революции Достоинства на Майдане Незалежности. Правоохранители проверили это сообщение и установили, что в центре города действует выставка «Столетие непокоренных», которая посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.

Сотрудники Шевченковского управления полиции просмотрели и проанализировали записи с уличных камер наблюдения, на которых видно, что никто элементы выставки не портил, а плакаты были просто повреждены ветром.

В настоящее время в столичной полиции с заявлениями об этом правонарушении никто не обращался.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги