Экспозиции выставки Национального музея Революции Достоинства никто не портил, а повреждены они были в результате порыва ветра, заявили в полиции Киева.

В настоящее время с соответствующими заявлениями о повреждении этих плакатов администрация музея в органы полиции не обращалась.

Вчера в сети Интернет появилась информация о том, что неизвестные якобы испортили выставку музея Революции Достоинства на Майдане Незалежности. Правоохранители проверили это сообщение и установили, что в центре города действует выставка «Столетие непокоренных», которая посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.

Сотрудники Шевченковского управления полиции просмотрели и проанализировали записи с уличных камер наблюдения, на которых видно, что никто элементы выставки не портил, а плакаты были просто повреждены ветром.

В настоящее время в столичной полиции с заявлениями об этом правонарушении никто не обращался.