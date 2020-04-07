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Народный депутат от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк, которая входит в так называемую «группу Коломойского», подтвердила, что внесла «много» поправок к «антиколомойскому» законопроекту.

«Их можно будет посмотреть в сравнительной таблице, когда она будет готова… Я много поправок подала, я их не считала», — сказала она в комментарии НВ.

По словам нардепа, ее поправки имеют целью привести принятый в первом чтении законопроект в соответствие с альтернативным проектом закона, который она подавала.

«Идеология законопроекта сохраняется. Единственное, что я привожу в порядок все кодексы (Хозяйственный кодекс, Гражданский кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Кодекс административного судопроизводства) в соответствие с тем, как эти кодексы должны действовать. Мы пишем законопроект под одного человека, а все эти кодексы ломаем. И возникает очень много противоречий», — рассказала она.

Комментируя вопрос о том, что регистрация рекордного количества поправок является попыткой сорвать принятие «антиколомойского» законопроекта, «слуга народа» напомнила, что законодательством предусмотрены возможности принятия законопроектов без рассмотрения поправок, «просто надо набрать 226 голосов для проведения процедуры».

Василевская-Смаглюк добавила, что выступает за то, чтобы проект закона писался не только под олигарха Игоря Коломойского, но и учитывал всех бывших владельцев банков, которые имеют претензии к Национальному банку.

«Последствия этого законопроекта будут не только для Коломойского», — сказала она.

Напомним, народные депутаты внесли 13 тысяч поправок к «антиколомойскому» законопроекту. Это рекорд по количеству правок.

Один из внефракционных депутатов подал от себя более 6000 поправок. Еще трое — по 1500 поправок.

Законопроект о невозможности отмены национализации или ликвидации банков был принят Верховной Радой в первом чтении на внеочередной сессии 30 марта этого года.

В случае принятия законопроекту он сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращения несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.
ForUm

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