6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили восемь обстрелов позиций Объединенных сил, четыре из которых – с применением минометов 120 и 82 калибра, которые по минским договоренностям должны быть отведены от линии разграничения. Об этом говорится в сводке ООС.

Оккупанты также открывали огонь по опорным пунктам ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. С целью прекращения враждебных провокаций и ликвидации угрозы для жизни и здоровья военнослужащих военные применили дежурные огневые средства.

Свою активность противник вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», где зафиксировано шесть обстрелов.

Утром российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. С направления населенного пункта Набережное они выпустили восемь мин калибра 82 мм, а также применили вооружения боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.

После обеда враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра по позициям в районе поселка Каменка.

Пять мин калибра 120 мм противник выпустил по направлению населенного пункта Старомихайловка по окрестностям Красногоровки. На этом участке российские наемники также применили станковые противотанковые гранатометы.

Вечером оккупанты обстреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия защитников Старогнатовки, а из крупнокалиберных пулеметов – защитников Авдеевки.

Объединенные силы дали решительный ответ на все огневые провокации противника, заставив врага соблюдать режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупационные войска по направлению населенного пункта Калиновое обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новозвановка и Новоалександровка. В сторону украинских защитников противник выпустил пять минометных мин 120-го калибра и четыре мины калибра 82 мм. Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня, после чего враг отказался от дальнейших провокаций наших подразделений.

Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

По данным разведки Объединенных сил, 6 апреля наши подразделения ранили одного российского оккупанта.

С началом суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.