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В Одессе православная молодежь накормила 650 нуждающихся и помогла пенсионерам.

Фото: Одесская епархия

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в рамках объявленной Молодежным отделом благотворительной акции, при содействии сотрудников Социального отдела и помощи неравнодушных людей, молодежными активами храмов продолжается кормление бездомных.

На данный момент в кормлении уже приняли участие молодежные активы следующих храмов: Свято-Троицкого собора, храма в честь святителя Луки и мученицы Валентины, Свято-Вознесенского (мещанского) храма, храма в честь великомученицы Варвары, храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная, Спасо-Преображенского кафедрального собора, храма в честь святителя Григория Богослова и мученицы Зои города, Свято-Алексеевского храма, храма в честь Архистратига Михаила и святителя Луки Крымского.

За последние 6 дней молодежью было приготовлено обедов и сухих пайков на 650 человек.

Продолжается также оказание помощи одесситам преклонного возраста. В течение последней недели адресную помощь в виде передачи продуктов питания пенсионерам оказали молодежные активы Свято-Иверского Одесского мужского монастыря и храма в честь Владимирской иконы Божией Матери.

В Измаиле православная молодежь регулярно помогает продуктами питания людям преклонного возраста. В субботу было проведено первое кормление бездомных. В планах молодежи проведение данного благотворительного проекта на регулярной основе.

Продолжается также пошив и передача молодежью защитных масок нуждающимся. За последнюю неделю в этом приняли участие молодежный актив храма в честь мучеников Адриана и Наталии в Одессе и молодежный актив Свято-Успенского храма Беляевки. Последние передали маски духовенству и прихожанам храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского села Каменка Беляевского благочиния, сотрудникам Беляевского районного военного комиссариата и сотрудникам коммунального предприятия «Наш Дом» города Беляевки.
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