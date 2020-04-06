Вчера, 5 апреля, в Краснограде Харьковской области в результате пожара погибли 4 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 20:44 на номер «101» от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Полтавская, неподалеку от дома № 99. Ранее на этой территории располагался тубдиспансер, который сейчас не работает.

К месту происшествия было направлено пожарно-спасательное подразделение ГосЧС. На момент его прибытия стало известно, что горение происходило в помещении бывшей котельной на площади около 5 кв.м. Горел мусор и старые матрасы. Из-за выгорания всех горючих веществ, пожар самоликвидировался еще до прибытия спасателей.

На месте происшествия были обнаружены тела 4-х погибших людей, личности и пол которых устанавливаются. Причина возникновения пожара также устанавливается.