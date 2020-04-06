Национальный банк 3 апреля на межбанке купил 150 млн долларов, в целом за прошлую неделю регулятор приобрел в резервы почти 250 млн долларов, сообщает пресс-служба НБУ в .

«Мы купили (3 апреля. - Ред.) на межбанковском валютном рынке 150 млн долл. США ... С понедельника по пятницу купили почти четверть миллиарда долларов», - говорится в сообщении.

В Нацбанке напомнили, что на прошлой неделе не совершали интервенций по продаже валюты, а лишь пополняли международные резервы.

«Предложение валюты со стороны бизнеса было существенно выше спроса. Поэтому мы могли выкупить избыток в резервы, не противодействуя рыночному тренду. Официальный курс гривни укрепился до 27,37... Курс гибкий. Движется в обе стороны. Хорошо реагирует на позитивные новости», - подчеркнули в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины в марте потратил на поддержку гривни 2,2 миллиарда долларов из резервов.