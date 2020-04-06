также в разделеРелигия
В Виннице УПЦ передала медикам 3 тыс тестов на коронавирус 7
В УПЦ создали чат психологической поддержки для помощи людям в состоянии стресса 9
В Одессе сестры милосердия раздали антисептики и тексты молитв об избавлении от пандемии 8
В Киеве закрыт доступ в столичный Ионинский монастырь и ботсад, богослужения транслируют онлайн 17
РПЦ: Пасху праздновали во время чумы и прочих бедствий, отпразднуем и сейчас 19
Храмы не закрывают – в УПЦ пояснили суть постановления Кабмина 30
Настоятель Киево-Печерской лавры ждет результатов теста на коронавирус 18
В РПЦ во время пандемии предлагают верующим подавать записки онлайн 13
Полиция не будет закрывать храмы на карантине 14
Киево-Печерская лавра переходит на закрытый режим богослужений 50
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой Божией Матери «Умиление» 11
В исключительном случае можно исповедоваться по Skype, – митрополит Иларион 7
Предстоятель УПЦ призвал больных людей молиться дома 26
Патриарх Кирилл призвал верующих усилить молитву 19
На Буковине освятили временный храм вместо захваченного активистами ПЦУ 28
В Одессе УПЦ совместно с рестораторами организовала доставку обедов для 255 сотрудников бригад скорой помощи 16
Коронавирус в Украине: УПЦ заботится о врачах и неимущих 24
Сегодня вечером все православные читают дома акафист Пресвятой Богородице 27

В столице, в Соломенском районе, духовенство и прихожане Украинской Православной Церкви Радонежского накормили бездомных, раздали им защитные маски и разъяснения о правилах карантина, введенных правительством.

Фото: скриншот видео

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Укринформ», обеды, упакованные по всем правилам карантина, раздавали волонтеры «Общины святого Эгидия», верующие и клир из храма преподобного Сергия Радонежского, что стоит на территории парка «Спутник».

«Во время карантина особенно сложно будет бездомным: они не могут ни запастись гречкой, ни сидеть дома. Большинство из них даже не может часто мыть руки. У них становится меньше подработки, пожертвований, возможностей поесть», - сообщили волонтеры.

Они призвали не быть равнодушными к бездомным людям в этот сложный для всех период.

«Если видите бездомного - купите ему что-нибудь поесть, что-то, что не портится - булочки, воду, консервы», - отметили активисты.

Как сообщалось ранее, в столице духовенство Свято-Вознесенского храма Украинской Православной Церкви и волонтерское движение «Парасолька» вместе с прихожанами организовали сбор, фасовку и доставку продуктов питания для ветеранов и малообеспеченных жителей Голосеевского района.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги