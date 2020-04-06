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В Одессе в парке имени Шевченко, 5 апреля, сестры милосердия Марфо-Мариинской миссионерской обители раздали антисептики и тексты молитв об избавлении от пандемии.

Фото: Сестры милосердия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальную страницу общины в Фейсбук, сестры раздали Евангелие, молитвословы, нательные кресты и иконы.

Также сестры милосердия посетили матушек-вдов и многодетные семьи. В продуктовых наборах, которые привезли сестры, был дневной детский рацион.

Как сообщалось, 29 марта на «Привозе» сестры милосердия Марфо-Мариинской обители раздали одесситам средства индивидуальной защиты.

***В Одессе сетричество действует более 6 лет при храме в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость» под руководством протоиерея Иоанна Гориа.
ForUm

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