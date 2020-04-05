также в разделеОбщество
В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США 13
За сутки в Украину вернулись почти 11 тысяч украинцев 12
На въездах в области будут проверять температуру 22
Большинство умерших от коронавируса в Украине — старше 50 лет 16
Шмыгаль опубликовал новую инфографику по введенным карантинным мерам 41
ПЦУ хочет проводить молитвы 31
В Украину прибудет гуманитарная помощь из Китая 26
Женщина в роддоме Ивано-Франковска умерла не от коронавируса 47
В Украине от коронавируса умерли 32 человека 27
На Киевщине за сутки зафиксировали 124 пожара в экосистемах 13
Украина направила 20 медиков в Италию 21
В больницах Италии с диагнозом Covid-19 находятся около сотни украинцев 28
Пограничники задержали четырех нарушителей карантина 21
Людям на самоизоляции можно выходить из дома лишь два раза в неделю 82
Оксана Марченко высказалась о продаже земли: «Через год под покровом ночи ваши депутаты под предводительством очередного Керманича проголосуют за продажу вас самих» 45
У Вакарчука умер отец 27
Минздрав сделал прогноз на пик коронавируса в Украине 94
Украина запускает производство тестов на COVID-19 52

В Вооруженных силах Украины из-за коронавируса на изоляции находится 114 военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Всего в ВСУ зарегистрировано три случая заболевания COVID-19.

«На изоляции (в том числе самоизоляция) — 114 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 28 человек», — говорится в сообщении.

 

Отмечается, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

Напомним, 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1299 грн.
17
Теги