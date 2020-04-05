В Вооруженных силах Украины из-за коронавируса на изоляции находится 114 военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Всего в ВСУ зарегистрировано три случая заболевания COVID-19.

«На изоляции (в том числе самоизоляция) — 114 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 28 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

Напомним, 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19.