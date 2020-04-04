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В Испании за последние сутки от COVID-19 умерли 809 людей, что является самым маленьким ежедневным показателем за последние восемь дней.

Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщает испанское издание El Pais.

Всего в стране уже умерли от коронавируса 11 тыс. 744 человека. Количество инфицированных увеличилось до 124 тыс. 736 человек, за последние сутки подтверждено 7 тыс. 246 новых больных. Этот показатель также ниже, чем днем ранее.

В испанских больницах с коронавирусом сейчас находятся 57 тыс. 612 человек. 6532 из них — в отделении интенсивной терапии. В то же время с начала эпидемии уже вылечились 34 тыс. 219 пациентов.

Ранее испанский врач сообщал hromadske, что эта неделя является пиковой по количеству новых заражений коронавирусом в Испании, а через 2-3 недели медки ожидают пика нагрузки на больницы. Только после этого можно будет говорить о спаде волны инфицирования и постепенном окончании пандемии.

Напомним, во всем мире общее число погибших превысило 7000 человек.
ForUm

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