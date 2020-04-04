Об этом сам Горбенко написал в своем Facebook.

Депутат в частности отметил, что при поступлении его состояние было тяжелым.

Кроме того, Горбенко рассказал, как происходило лечения.

«Лечили: Плаквенил 10 дней 2 таблетки в день, Азицин 1 таблетка в день, Амброксол 3 таблетки в день, Лоратадин 1 таблетка на ночь, антибиотик Меронем 3 раза в день внутривенно, ингаляции Лаферобион. Температуру сбивать парацетамол», — написал он.

Напомним, утром 23 марта депутат Горбенко сообщил, что находится в Александровской больнице Киева с подозрением на коронавирус.