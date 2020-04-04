Народный депутат от «Слуги народа» Руслан Горбенко, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, заявил, что получил отрицательный результат теста на COVID-19 и 6 апреля его выпишут из больницы.
Об этом сам Горбенко написал в своем Facebook.
Депутат в частности отметил, что при поступлении его состояние было тяжелым.
Кроме того, Горбенко рассказал, как происходило лечения.
«Лечили: Плаквенил 10 дней 2 таблетки в день, Азицин 1 таблетка в день, Амброксол 3 таблетки в день, Лоратадин 1 таблетка на ночь, антибиотик Меронем 3 раза в день внутривенно, ингаляции Лаферобион. Температуру сбивать парацетамол», — написал он.
Напомним, утром 23 марта депутат Горбенко сообщил, что находится в Александровской больнице Киева с подозрением на коронавирус.
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