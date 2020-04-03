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Кабинет Министров Украины установил обязательную 14-дневную обсервацию для граждан, которые въезжают с временно оккупированных территорий.

Об этом говорится в опубликованном правительственном постановлении № 255 от 2 апреля, согласно которому усиливаются карантинные ограничения на территории Украины, сообщает УНИАН.

В частности правительство установило, что обязательной госпитализации в обсерваторы (изоляторы), которые определяются областными, Киевской городской государственными администрациями, подлежат: «лица, заявившие о добровольной госпитализации в обсерватор (изолятор) в связи с невозможностью соблюдения требований самоизоляции; лица, которые дважды нарушили условия самоизоляции (кроме лиц, определенных абзацем четвертым пункта 4 настоящего постановления)».

Кроме того, обязательную обсервацию должны проходить лица, которые имели контакт с больными или имеют признаки инфицирования COVID-19 и отказываются от медицинского обследования по направлению лечащего врача.

Также в места обсервации направляться лица, осуществляющие пересечение государственной границы, кроме лиц, которые являются работниками диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств и членами их семей и членов экипажа транспортных средств. Обязательной обсервации подлежат лица, въезжающие с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя через контрольные пункты въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее, кроме сотрудников Миссии Международного комитета Красного Креста, сотрудников аккредитованных в Украине дипломатических миссий. Срок обсервации составляет 14 дней.

Напомним, Кабинет Министров утвердил новые меры по усилению карантина в Украине для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
ForUm

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