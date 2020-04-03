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В Запорожье Украинская Православная Церковь передала в медицинские учреждения тесты на коронавирус.

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православный вестник», от имени Украинской Православной Церкви митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука передал медикам тесты DialPlexQ ™ 2019 nCoV, которые Фонд Вадима Новинского закупил в Корее.

Глава Запорожской областной администрации Виталий Туринок поблагодарил Украинскую Православную Церковь за оказание посильной помощи и поддержку, а также призвал всех неравнодушных присоединиться к помощи медикам.

Как сообщалось ранее, распределение по областям приобретенного Фондом Новинского оборудования и средств защиты организовано Министерством здравоохранения и Штабом по борьбе с пандемией коронавируса при Офисе Президента Украины Владимира Зеленского.

Также в Запорожье духовенство и прихожане Украинской Православной Церкви организовали бесплатный проезд для медиков на работу и передали в дар областной инфекционной больнице Запорожья два шприцевых насоса стоимостью 40 тыс грн.
ForUm

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