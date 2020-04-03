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Мексиканская пивоваренная группа Grupo Modelo заявила, что временно прекратит производство пива Corona и других брендов, экспортируемых в 180 стран, из-за решения правительства о сокращении деловой активности не стратегических предприятий.

Об этом  сообщает Экономическая правда со ссылкой на Reuters.

Пивоваренный производитель сообщил, что приостановка будет введена в действие с воскресенья.

«Если правительство даст какое-то разъяснение, подтверждающее, что пиво является агропромышленным продуктом, в Grupo Modelo мы готовы выполнить план, при котором более 75% наших сотрудников работают на дому и в то же время гарантируют поставку пива», - говорится в заявлении.

Сельское хозяйство и производство продуктов питания в целом считаются основными видами деятельности страны.

Правительство Мексики на этой неделе объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и распорядилось приостановить не стратегические предприятия после того, как число случаев заболевания коронавирусом в стране превысило 1000 человек. 

Grupo Modelo является частью пивоваренной группы Anheuser-Busch InBev, и управляет 11 пивоваренными заводами в Мексике.

Ранее в компании сообщали о падение продаж из-за ассоциаций у покупателей с вирусом COVID-19.
ForUm

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