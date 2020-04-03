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В Козовской центральной районной больнице от COVID-19 скончалась 57-летняя женщина, сообщает Тернопольской штаб по борьбе с коронавирусом.

Пациентка поступила 30 марта. Затем у нее подтвердили COVID-19.

Женщина находилась в реанимационном отделении Козовской больницы в тяжелом состоянии. По словам директора больницы Богдана Маркевича, у пациентки была пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ни с кем из-за границы женщина не контактировала.

Умерла пациентка в 20:00 2 апреля.  

С начала эпидемии коронавируса на Тернопольщине умерло 2 человека, это 68-летний житель Монастырского района и 57-летняя жительница Козовы.

В Козовском районе по состоянию на 3 апреля подтверждено 8 случаев COVID-19, 1 - летальный. 2 пациентов проходят лечение в Козовской больнице, еще 5 в больницах Тернополя.
ForUm

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