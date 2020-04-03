В Черновицкой области 2 апреля официально подтверждено еще 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Среди инфицированных – трое детей и девять человек – старше 55 лет, сообщает пресс-служба ОГА.
Общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 171 человек.
В Черновцах 21 человек болеет COVID-19 и 134 больных – в районах области.
С полуночи 3 апреля в Черновицкой области начинает действовать особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств.
На въезде и выезде территории Черновицкой области будет установлено 5 карантинных КПП вблизи стационарных дорожных полицейских станций:
с. Звенячин, Заставнивского района;
с. Атаки, Хотинского района;
с. Оршовцы, Кицманского района;
г. Вижница;
г. Новоднестровск.
Посты начнут действовать с 12:00 3 апреля. С этого момента любой пассажирский транспорт перестанут пропускать.
Разрешен будет въезд и выезд следующих граждан и транспортных средств:
- грузовых автомобилей (перевозящий продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию);
- транзитных транспортных средств (без права остановки и стоянки на территории области);
- транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области;
- транспортных средств сельскохозяйственного назначения;
- транспортных средств физических лиц, места жительства которых зарегистрированы в области, или которые живут в области и возвращаются к месту постоянного проживания.
Карантинно-эпидемиологические посты, которые действуют сегодня в отдельных населенных пунктах области (в селах Колинковцы Хотинского района, Лужаны Кицманского района, Чагор Глыбоцкого района, Большой Кучуров Сторожинецкого района) будут сняты.
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