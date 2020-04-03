также в разделеОбщество
Прокуратура проверяет правомерность увольнения 47 медработников на Сумщине 5
За прошедшие сутки в Украину вернулись более 7 тысяч граждан 13
ГБР задержало пограничника, «помогавшего» переправить маски в Венгрию 15
Сегодня в регионы отправят препарат, которым лечат от коронавируса 37
Лерос прибыл на допрос в ГБР 15
Степанов: Нам нужно усиление карантина 18
Лерос не придет сегодня на допрос в СБУ 33
$200 тысяч за назначение на должность: В Киеве задержали псевдосоветника Ермака 34
На Буковине 171 случай COVID-19, область ограничила въезд 13
2 апреля. Картина дня 25
В Украине начался «сезон тишины» 117
Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на апрель 51
Минобразования опровергло фейк о якобы продлении карантина и отмене ВНО 27
Минздрав: Респираторы с клапанами опасны для окружающих 44
На Луганщине разоблачили боевика «Призрака» и его схрон с оружием 13
70% украинцев считают, что власть провалила вопрос Донбасса и борьбу с коррупцией 18
Украинцы начали экономить: долги за коммуналку превысили 32 миллиарда 55
Глава Минздрава о COVID-19: Самые тяжелые недели впереди 108

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области 55-летнему мужчине заочно сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, по факту участия в террористической организации. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2018 он занимает должность так называемого «министра транспорта ДНР». В его обязанности входит обеспечение транспортными средствами незаконных вооруженных формирований «ДНР», контролируемых Российской Федерацией, осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и вербованию военнообязанных, которые входят в состав псевдоминистерства и его структурных подразделений.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги