Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области 55-летнему мужчине заочно сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, по факту участия в террористической организации. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2018 он занимает должность так называемого «министра транспорта ДНР». В его обязанности входит обеспечение транспортными средствами незаконных вооруженных формирований «ДНР», контролируемых Российской Федерацией, осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и вербованию военнообязанных, которые входят в состав псевдоминистерства и его структурных подразделений.

Досудебное расследование продолжается.