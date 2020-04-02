также в разделеОбщество
Глава Минздрава о COVID-19: Самые тяжелые недели впереди 7
В Днипре выкопали 600 могил для жертв коронавируса 16
СМИ узнали имя топ-чиновника, попавшегося на передаче секретных документов 25
ГПСУ: Из Украины вывозили маски по 1,23 гривни за штуку 20
СМИ: Коломойский выиграл суд против Гонтаревой 19
Фельдшеры и водители «скорой» тоже получат прибавку к зарплате 13
Во Львове – 5 тяжелых больных, один подключен к аппарату ИВЛ 21
СБУ задержала высокопоставленного чиновника за передачу секретных документов 44
Первый нардеп с COVID-19 заявил, что у него уже два отрицательных теста 23
За нарушение режима самоизоляции уже оштрафовали 130 человек 24
Минздрав: От коронавируса чаще умирают женщины 21
Глава ГПСУ предложил трудоустроить 10 тысяч вернувшихся заробитчан 38
В Минздраве объяснили, почему всех обяжут носить маски 74
С 24 февраля пограничники обнаружили повышенную температуру только у 52 человек 13
Глава Госпогранслужбы выступил против общего карантина 104
В Николаевской области до сих пор не зарегистрировано случаев COVID-19 14
Зеленский подписал закон о допгарантиях в связи с коронавирусом 56
1 апреля. Картина дня 39

Посольство Украины в США обратилось к генеральному директору компании SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить стране аппараты искусственной вентиляции легких в связи с пандемией Covid-19.

«Уважаемый Илон, Украина – вторая по величине страной в Европе с населением около 40 млн человек. Пандемическая ситуация в Украине приближается к своему пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны аппараты искусственной вентиляции легких. Мы готовы к сотрудничеству! Спасибо», - говорится в сообщении посольства в Twitter.

 

 

Ранее Илон Маск написал в Twitter о том, что имеет дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и их могут отправить в больницы по всему миру в регионах доставки Tesla. По его словам, аппараты и стоимость доставки - бесплатны, единственное требование заключается в том, что аппараты искусственной вентиляции легких необходимы пациентам немедленно, а не будут храниться на складе.

К Маску также обратилась бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги