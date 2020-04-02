Посольство Украины в США обратилось к генеральному директору компании SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить стране аппараты искусственной вентиляции легких в связи с пандемией Covid-19.

«Уважаемый Илон, Украина – вторая по величине страной в Европе с населением около 40 млн человек. Пандемическая ситуация в Украине приближается к своему пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны аппараты искусственной вентиляции легких. Мы готовы к сотрудничеству! Спасибо», - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Dear Elon,

Ukraine🇺🇦 is the second largest country in Europe with population nearly 40 mln citizens. The pandemic situation in Ukraine is approaching its peak, April is going to be the hardest. People in hospitals need ventilators. We are ready to cooperate! Dyakuyemo! — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 1, 2020

Ранее Илон Маск написал в Twitter о том, что имеет дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и их могут отправить в больницы по всему миру в регионах доставки Tesla. По его словам, аппараты и стоимость доставки - бесплатны, единственное требование заключается в том, что аппараты искусственной вентиляции легких необходимы пациентам немедленно, а не будут храниться на складе.

К Маску также обратилась бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.