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Предстоятель Румынской Православной Церкви Патриарх Румынский Даниил выделил более 2 тысяч евро из своей зарплаты, чтобы купить средства защиты для добровольцев, участвующих в социальной кампании Патриархии «Помогите с радостью», направленной на оказание помощи пациентам, находящимся в изоляции из-за коронаврируса, по всей Румынии.

Фото: basilica.ro

Как сообщает «Basilica.ro», средства, переданные Патриархом, предоставят волонтерам приобрести необходимое оборудование для поддержки нуждающихся людей.

Патриарх обратился с призывом к верующим в период чрезвычайного положения, объявленного в стране: «Проявлять любовь и солидарность к пожилым людям, тем, кто находится в изоляции или на карантине, а также особенно заботиться о здоровье окружающих».

Для помощи социально уязвимым людям также создана онлайн-платформа.

С начала эпидемии коронавируса большинство епархий Румынской Церкви участвуют в борьбе с распространением пандемии, совершают молитвы и духовное консультирование, предоставляют места для карантина, пищу для изолированных, поддержку для больниц.

Церковь сотрудничает с медицинскими учреждениями на нескольких уровнях: в духовном консультировании, сдаче крови, профилактических и санитарно-просветительских кампаниях, пожертвованиях медицинского оборудования, мебели и других акциях.
ForUm

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