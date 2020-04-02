Мы живем в то время, когда шоппинг, казалось бы, самая простая вещь в мире. Проблемы с поставками и пустые полки совершенно чужды большинству из нас. Количество товаров, которые представлены в магазинах и интернете, настолько велико, что мы постоянно покупаем и теряемся с выбором подходящего варианта. К выбору ноутбука и любой техники стоит подойти осознанно, для того чтобы ваши ожидания оправдались.

Ноутбуки для дома и учебы

Прежде всего стоит составить перечень задач, с которыми должен будет справляться лэптоп. Для учебы и обычного серфинга в интернете достаточно будет стандартного процессора, важны будут графические характеристики и расширение экрана.

Если вы планируете работать на ноутбуке и запускать программы, требующие значительной производительности, стоит обратить внимание на модели с четырехъядерным процессором. Если вы планируете брать девайс с собой в поездки, то стоит уделить внимание не только размерам, но и на мощность аккумулятора, вес и объем оперативной памяти. 2 ГБ памяти достаточно для комфортной работы, и для того, чтобы ваш компьютер не терял своей работоспособности с течением времени, однако мы рекомендуем приобрести аппарат, оснащенный 4 ГБ памяти.

Ноубуки для геймеров и специалистов компьютерной графики

При выборе игрового ноутбука, а также дизайнерам важны будут другие характеристики:

Видеокарта

Матрица

Экран и расширение

Жесткий диск

Детальнее остановимся на основных параметрах:

мощный процессор и видеокарта – те детали на которых не стоит экономить (воспроизведение видео 1080р и 4-ядерный процессор)

стоит обратить внимание на модели с HD+ или Full HD размером, а также с IPS или OLED матрицей – данные характеристики оправдают ваши ожидания по графики. При этом не стоит забывать о влиянии качества цветопередачи, границ обзора на зрение человека. Поэтому экономить на экране точно не стоит.

необходимо выбирать ноутбуки с объемом жесткого диска не менее 250-500 Гб (шумность и скорость работы могут стать решающими факторами)

функциональность, емкость аккумулятора, наличие всех необходимых слотов – дополнительные критерии выбора подходящей модели ноутбука

Как сделать правильный выбор

Важно помнить, что идеальных решений не существует и успешность вашей покупки будет еще зависит от места приобретений товара. Если стоимость гаджета для вас имеет критически важное значение, рекомендуем обратить внимание на платформу USKIDKA. Сайт агрегирует все скидки и акции со всех популярных интернет-магазинов. Из огромного ассортимента ноутбуков - uskidka.com/noutbuki, представленного на платформе, вы без труда найдете подходящую модель по лучшей цене.