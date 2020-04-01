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В Луцке четыре новых случая COVID-19 зафиксированы у работников городской больницы. Об этом сообщается на странице Луцкой городской клинической больницы в Facebook.

«В рамках проведения эпидемиологического расследования в нашем медицинском учреждении обследовали всех медицинских работников отделения анестезиологии, которые по приказу Минздрава №722 от 28 марта 2020 года не попадают под определение контактных лиц. Среди обследованных выявлены положительные результаты ПЦР на COVID-19 у 4 работников», - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние больных удовлетворительное, признаков заболеваний у них нет. В больнице уточнили, что отделение реанимации закрыто для проведения дезинфекционных мероприятий, а больные работники отстранены от работы на период обсервации. «За контактными лицами установлено наблюдение», - добавили в учреждении.

Ранее Луцке коронавирус подтвердили у директора городской клинической больницы Ларисы Духневич.

 
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