Государственный бюджет Украины за январь-март 2020 года получил 210,695 млрд грн доходов, что на 27,592 млрд грн, или на 11,6%, ниже планового показателя.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины.

Отмечается, что полученные доходы соответствуют показателю за аналогичный период предыдущего года.

В том числе в марте госбюджет получил 87,921 млрд грн доходов, что на 10,4% ниже планового показателя, но на 2,4% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.