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Украина продолжает ремонтировать и строить дороги, этот процесс нельзя останавливать, ведь это залог экономического развития. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая очередное заседание Кабинета Министров, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«В этот период системных вызовов мы продолжаем программу «Большое строительство». Ремонт дорог нельзя прекращать. Это залог экономического развития. Это консолидированная позиция правительства, президента Украины и депутатов», - заявил глава правительства.

По его словам, сегодняшними решениями мы предлагаем улучшить условия привлечения инвестиций в развитие дорожного хозяйства.

В частности, для Государственного агентства автомобильных дорог создаются дополнительные возможности для привлечения более 19 млрд грн под государственные гарантии. Это позволит построить и отремонтировать дороги государственного и местного значения и ряд инфраструктурных объектов.

Напомним, Государственное агентство автомобильных дорог Украины не будут отменять работы по строительству и ремонту дорог, несмотря на введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.
ForUm

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