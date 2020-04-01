Німеччина – одна з найбільш уражених коронавірусом держав у світі, де понад 15 тисяч інфікованих. Але саме цю країну виділяє одна особливість, яку складно не помітити, і яку вже встигли назвати «аномалією». Це незвично низький рівень смертності у відношенні до кількості заражень.

Якщо подивитися на загальну статистику співвідношення кількості інфікованих та загиблих у кожній країні, Німеччина виглядає таким собі аутсайдером. І все через незвично низький рівень смертності від вірусу у порівнянні з іншими державами.

Вчені кинулися розбиратися: у чому справа? І це при тому, що у порівнянні з сусідніми Італією, Францією, Іспанією та Австрією Німеччина не вживала надто жорстких заходів, таких як закриття кордонів від початку поширення вірусу.

Якщо приблизно порівняти дані інституту Гопкінса станом на ранок 20 березня, скажімо, у сусідній Іспанії на 18077 заражених осіб прийшлося 833 смертей. Це десь 4,6% відсотка. В Італії на 41035 заражених – 3405 смертей – 8,29% відсотка.

У Німеччині ж на 15320 випадків припадало поки лише 44 летальні випадки. Це, в свою чергу десь 0,29 відсотка.

«Показники Німеччини щодо вірусу COVID-19 спантеличили вчених, коли сусідні країни фіксували рекордно високі рівні смертності людей», – зауважує The Telegraph.

Яким чином Німеччині вдається стримувати смертність від коронавірусу на таких низьких показниках? Оглядачі припускають, що роль у цьому відіграють щонайменше три можливі причини, хоча й застерігають від передчасних висновків, адже ситуація перебуває у стані постійного розвитку.

1. Тести на коронавірус

«У нас є просте повідомлення для всіх країн: тестуйте, тестуйте, і ще раз тестуйте», – наголосили у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) 16 березня.

Це саме те, що робить Німеччина.

Німецькі лабораторії щотижня проводять сотні тисяч тестів на зараження коронавірусом. За даними видання Financial Times це більше, ніж деякі європейські країни зробили за весь період від початку епідемії.

«Ми можемо проводити понад 160 000 тестів на тиждень, і ця кількість може бути збільшена», – сказав професор Інституту імені Роберта Коха Ротар Вілер журналістам.

Мережа німецьких лабораторій дозволяє виявляти позитивні випадки зараження на ранніх стадіях. Такі можливості тестування дозволяють краще контролювати поширення епідемії, тому що можна виявляти людей, які поширюють коронавірус, при цьому не маючи жодних симптомів.

Коли ж держава має малу кількість тестів і може тестувати підозрюваних лише у крайніх випадках, це ускладнює стримування поширення вірусу.

«Тестуйте кожен підозрілий випадок», – радить ВООЗ.

2. Вік інфікованих

Оглядачі припускають, що поширенню вірусу саме у Німеччині притаманна ще одна відмінна риса. Більшість інфікованих – це відносно молоді люди. За даними Інституту Роберта Коха, понад 80 відсотків усіх інфікованих молодші за 60 років.

«Особливо на початку спалаху у Німеччині ми спостерігали багато випадків, пов’язаних саме із поверненням людей з гірськолижних поїздок... Це переважно люди, молодші за 80 років і які достатньо фізично придатні для катання на лижах або інших подібних видів діяльності. Вони мають порівняно низький ризик померти», – цитує Financial Times професора медицини Ганноверського університету Маттіаса Столла.

Щоправда, така ситуація легко може змінитися з продовженням поширення інфекції, і, зрештою, привести до більшої кількості інфікованих та загиблих.

Якщо подивитися на сусідню Італію, вона, в свою чергу, має друге найстаріше населення на планеті. 23 відсотки населення старші 65 років. У США, наприклад, ця вікова категорія складає близько 16 відсотків, пише журнал Wired і пояснює, що саме це могло стати однією з причин такої високої чисельності інфікованих та загиблих.

3. Готовність до епідемії

Важливу роль, на думку оглядачів, зіграло й те, що Німеччина, в принципі, з огляду на ресурси, готова до спалаху.

Минулого тижня федеральний уряд замовив додаткові 10 000 рятувальних вентиляторів для легенів від німецького виробника. І це на додаток до вже наявних 25 000, які вже й так є в лікарнях по всій країні, пише Financial TImes.

У порівнянні з багатьма іншими державами, Німеччина має більше можливостей для розміщення великої кількості людей у лікарнях з необхідним обладнанням, і заявила, що вдвічі збільшить кількість ліжок інтенсивної терапії до приблизно 56 000.

В Італії апаратів штучної вентиляції легенів, за даними міністерства надзвичайних ситуацій, близько 5 тисяч.

Експерти часто наголошують на необхідності вчасного вживання карантинних заходів для протидії поширенню коронавірусу.

Згідно з дослідженням групи американських та британських вчених, якщо б Китай запровадив карантинні заходи на тиждень раніше, він би міг попередити 67% заражень. Згідно з підрахунками, якби Китай відреагував на початку січня, захворіло б лише 5% від нинішніх хворих. Міста, в яких зупинили роботу громадського транспорту та заборонили громадські зібрання ще до появи першого випадку захворювання на території міста, мали на 37% менше випадків хвороби.

Та водночас у самій Німеччині не запроваджували таких широких обмежень, як у низці інших європейських країн. Наприклад, заборона виходити з дому без поважних підстав діє тільки в містечку Міттертайх у Баварії на півдні країни, де на 6500 населення вже близько 20 хворих.