также в разделеОбщество
Ляшко объяснил, почему не всех врачей проверяют на COVID-19
Италия просит Украину помочь с бригадами медиков 21
Минздрав: Не все смерти людей с коронавирусом вызваны COVID-19 32
Не все жители Львовщины захотели пройти тест на коронавирус 17
В Украине осталась одна область без коронавируса 57
МВД больше не даст согласия ни на один чартер для эвакуации 57
Следком РФ обвинил Чубарова в организации массовых беспорядков 20
На Хмельнитчине разбили машину активистам, возившим по улицам гроб 30
По «пленкам Лероса» открыто уже 5 дел 52
На Пасху в Украину могут съехаться до 200 тысяч граждан 46
31 марта. Картина дня 53
Офицер Минобороны требовал 84 тыс. за включение в состав миротворческой миссии ООН 24
С понедельника в Украине стартует «Всеукраинская школа онлайн» 19
В Украину прибыл самолет с новой партией ПЦР-тестов и средствами защиты 17
В Житомире отпустили из больницы мужчину с СOVID-19 20
Штаб разъяснил порядок пропуска в зону ООС на время карантина 47
Во время карантина украинцы стали чаще звонить 13
На границе с РФ задержали двух граждан, обещавших самоизолироваться 24

В так называемой «ДНР» сообщили о первом случае коронавируса на оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщила так называемая «министерка здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, передает hromadske.

По ее словам, инфицированная – женщина, 19 марта приехала из Москвы вместе с мужем и маленьким сыном. 24 марта ей стало плохо, 29 марта она обратилась на горячую линию местного «МЗ».

Женщине вызвали скорую помощь, которая госпитализировала ее в инфекционное отделение. Сейчас состояние женщины стабильное, температуры у нее нет, утверждает Долгошапко.

30 марта о первом подтвержденном случае коронавируса сообщила так называемая «ЛНР». Это был первый случай COVID-19 на оккупированном Донбассе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
22
Теги