В так называемой «ДНР» сообщили о первом случае коронавируса на оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщила так называемая «министерка здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, передает hromadske.

По ее словам, инфицированная – женщина, 19 марта приехала из Москвы вместе с мужем и маленьким сыном. 24 марта ей стало плохо, 29 марта она обратилась на горячую линию местного «МЗ».

Женщине вызвали скорую помощь, которая госпитализировала ее в инфекционное отделение. Сейчас состояние женщины стабильное, температуры у нее нет, утверждает Долгошапко.

30 марта о первом подтвержденном случае коронавируса сообщила так называемая «ЛНР». Это был первый случай COVID-19 на оккупированном Донбассе.