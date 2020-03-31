Братия Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви помогает защититься от коронавируса малообеспеченным и нуждающимся категориям населения.
Фото: desyatynniy.org
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители, монахи Десятинного монастыря взяли под опеку наиболее незащищенных жителей столицы – пожилых людей в домах престарелых, пациентов психиатрических больниц, воспитанников детских домов и интернатов.
В специализированных учреждениях монахи раздают средства защиты – маски и дезинфицирующие растворы, а также оказывают духовную поддержку тем, кто в этом нуждается.
Кроме того, средства индивидуальной защиты раздают при необходимости всем прихожанам монастыря.
Как сообщалось, Священный Синод УПЦ призвал духовенство и верующих внимательно относиться к решениям и рекомендациям Министерства здравоохранения Украины по противоэпидемическим мероприятиям и ограничениям, а также особое внимание уделять гигиене и санитарным нормам в храмах.
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