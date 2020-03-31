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Израильские власти дали разрешение на проведение церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме с учетом всех ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Фото: telegraf.in.ua

Как сообщает израильское издание The Jerusalem Post, церемония из храма Гроба Господня также будет транслироваться в прямом эфире.

«Как именно будет проходить сама церемония пока точно неизвестно, поскольку министерство здравоохранения может ввести дополнительные ограничительные меры в зависимости от ситуации с коронавирусом, но уже организованы полеты для доставки Благодатного огня в Россию, Украину и Грецию», - сообщили в издании.

По их данным, в храме Гроба Господня будет находиться 10-15 человек, представляющих различные Поместные Православные Церкви, которые доставят огонь в аэропорт Бен-Гуриона с полицейским сопровождением. 

«Религиозные делегации из разных стран не будут высаживаться со своих самолетов, чтобы избежать карантинных требований Израиля. Они получат огонь на самолетах», - отметили в издании.
ForUm

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