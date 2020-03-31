также в разделеРелигия
Церковь выпустила рекомендации по переходу воскресных школ на дистанционное обучение 9
В Церкви назвали единственный случай, когда убийство может быть оправдано 9
На Кировоградщине УПЦ инициировала благотворительную акцию доставки продуктов пенсионерам 6
Митрополит Иларион объяснил, почему богослужебные тексты в храмах не переводят на современный язык 6
Стало известно, как православные Украины получат Благодатный огонь 10
Священники РПЦ по просьбе больных коронавирусом будут приходить к ним в больницу или на дом 7
В сети доступен виртуальный 3D тур по Храму Гроба Господня 9
На Буковине священник УПЦ совершил крестный ход вокруг села, в котором зафиксированы случаи заражения коронавирусом 14
На Львовщине в храмах УПЦ ежедневно молятся священномученику Харалампию об избавлении от пандемии 12
В Одессе ежедневно в течение карантина православная молодежь раздает продукты бездомным 13
На Полтавщине УПЦ шьет защитные маски 8
Глава Западноевропейской Архиепископии сказал, что ПЦУ вносит разделения внутри себя 6
В Энергодаре православные доставили продукты и средства защиты одиноким пенсионерам 7
В Одессе монахи УПЦ изготовляют антисептики 10
Митрополит рассказал о жизни православной Германии в условиях пандемии 10
В Изюме монахини УПЦ пошили маски для больницы 13
В Украине состоялись крестные ходы УПЦ со святынями и молитвами о прекращении коронавируса 51
Прихожане в масках и богослужения на улице: Как изменилась жизнь верующих УПЦ Житомирщины на карантине 9

Община в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Украинской Православной Церкви села Михайловка Глыбокского района Черновицкой области, у которой сторонники ПЦУ отобрали храм, завершает строительство новой церкви. 

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епрахии в фейсбук, 29 марта митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий уже освятил накупольные кресты в новом храме. 

В связи с карантином в стране освящение крестов проходило без большого скопления народа, и на нем присутствовало всего несколько прихожан. 

После освящения крестов митрополит Мелетий подарил приходу копию иконы Божьей Матери «Красноильская».
«Слава Богу, верующие с их настоятелем протоиереем Виталием Черским движутся к завершению строительства. Пусть Милостивый Господь и впредь укрепляет их силы на дальнейшие труды», - рассказали в епархии.

Своего храма община Михайловки лишилась в феврале прошлого года, когда сторонники ПЦУ провели собрание территориальной общины и проголосовали за переход в новую Церковь. После этого верующих УПЦ просто выгнали из их храма. На первое время община приспособила для молитвы временное помещение в сельском доме, а уже летом начала подготовку к строительству новой церкви. 

Закладка камня под новый храм состоялась в августе, а в октябре уже было завершено  строительство фундамента. Стены из деревянного сруба возвели всего за 11 дней.

На сегодня строительство нового деревянного храма уже практически завершено, и верующие села Михайловка надеются, что уже к концу месяца смогут проводить богослужения в своей новой церкви. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1599 грн.
9
Теги