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В Одессе ежедневно в течение всего карантина православная молодежь раздает продукты питания бездомным.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Молодежного отдела Одесской епархии в Фейсбук, 30 марта при содействии сотрудников Социального отдела епархии волонтеры заготовили продукты и раздали их бездомным.

29 марта накормили людей в центре города и в Суворовском районе Одессы.

«В первую очередь нужны волонтеры для приготовления, доставки и раздачи еды. Также есть необходимость в автотранспорте для доставки еды в пункты назначения», - сказано в сообщении.
ForUm

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