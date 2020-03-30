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В Одессе 29 марта на «Привозе» сестры милосердия Марфо-Мариинской обители раздали одесситам средства индивидуальной защиты — дезинфицирующие растворы, маски и перчатки.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальную страницу общины в Фейсбук, сестры раздали Евангелие, нательные кресты и иконы.

Для малообеспеченных одесситов сестры приготовили бутерброды и чай.

«Любовь и помощь ближнему, забота и милосердие - одни из самых главных христианских заповедей в период нынешней пандемии стали основными принципами миссионерской работы сестер милосердия», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на столичной Троещине 28 марта сестры Марфо-Мариинской обители раздали киевлянам защитные маски и средства дезинфекции.

Такие акации в период противоэпидемических мероприятий будут проводиться сестрами общины милосердия регулярно.

***В Одессе сетричество действует более 6 лет при храме в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость» под руководством протоиерея Иоанна Гориа.
ForUm

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