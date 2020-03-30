Министерство культуры, молодежи и спорта разослало украинским гостиницам письма с предложением подключиться к расселению прибывших из-за границы иностранцев и украинцев на 14 дней резервации, оплачиваемой государством.

Об этом говорится в письме Главного управления туризма директората туризма Минкультуры, молодежи и спорта, копия которого есть в распоряжении агентства Интерфакс-Украина.

«Государством рассматривается возможность поселения людей, которые вернутся, в средствах размещения для обсервации (с 3 апреля 2020 года). Условия поселения следующие: на 14 дней одноместное поселение для тех, кто вернулся индивидуально, и 2-4 местные номера для семейных пар или семей с детьми», - говорится в нем.

Согласно письму, базовые условия размещения включают стандартное одноместное поселение, оплачиваемое государством, стоимостью EUR99 за 14 дней. Предусмотрены варианты одноместного улучшенного (EUR149) или VIP-поселения (EUR199), которые оплачиваются самостоятельно.

Кроме того, предусмотрена доплата за дополнительное место для семейных пар – EUR59 с человека, за детей (3-4 местное поселение) – EUR29 евро с человека.

В стоимость проживания должен входить трансфер от границы в гостиницу. Пакет не включает питания, ого оплачивается самостоятельно в гостинице. Предложения размещения принимаются до 30 марта.

В письме также указаны желательные требования к объектам для резервации: большие гостиничные комплексы, базы отдыха, санатории с территорией вокруг, где проживающие смогут гулять в количестве до 10 чел. одновременно, наличие индивидуальных санузлов в номерах.

Среди требований – возможность обеспечить питание для проживающих в ланчбоксах и одноразовой посуде с доставкой в номер (стоимость трехразового питания от 100 грн для эконом-варианта и возможность выбрать несколько вариантов), согласие на работу в индивидуальной защите.

В приоритете – объекты, расположенные в приграничных областях, Киеве и прилегающих районах.

Напомним, 29 марта стало известно, что правительство приняло решение о принудительной 14-дневной обсервации украинцев, которых будут возвращать специальными рейсами (решение по каждому случаю эвакуации будут принимать отдельно по каждому случаю).

С 28 марта украинские границы закрыты для пассажирского сообщения: украинцы могут пересекать их на своем автотранспорте или пешком.