Часть украинских туристов, прилетевших в Киев с острова Бали чартерным рейсом авиакомпании SkyUp PQ398, покидают самолет для отправки на обсервацию, часть людей все еще остается на борту, с ними проводится разъяснительная работа. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

«Что касается ситуации в «Борисполе», с самолетом из Бали… Частично люди покинули салон самолета, но часть людей – 26 человек – все еще находится в нем», - сказали агентству в Главном управлении Нацполиции Киевской области.

По информации областного главка, проводятся мероприятия по недопущению правонарушений во время того, как люди покидают самолет и направляются к автобусам для отправки на обсервацию.

«С ними проводится разъяснительная работа о необходимости обсервации. Надо донести это до сознания людей. Такие правила не правоохранители придумали, полиция никого за руки и ноги не тянет», - добавили в главке.

При этом в полиции области сообщили, что украинцы, которые прибыли ранее в Киев самолетом из Вьетнама, уже направлены на обсервацию.