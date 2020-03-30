также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий передал оборудование и защитные костюмы столичной Александровской больнице
Пять вопросов о коронавирусе: Врач Валихновский - о пандемии, иммуномодуляторах и положительном опыте Сингапура 8
Митрополит Онуфрий объяснил, что поможет уничтожить коронавирус 32
Управделами УПЦ объяснил, как Церковь планирует совершать богослужения на Пасху и получится ли в этом году привезти Благодатный огонь 11
На Закарпатье пекарня УПЦ выпекает 5 тыс буханок хлеба в неделю для бесплатной раздачи нуждающимся 9
На Киевщине УПЦ передала медикам защитные костюмы для инфекционного и реанимационного отделений 31
Нежинские монахи благословили город иконой святого Николая 11
Киевлянам средства защиты и дезинфекции раздают сестры милосердия 13
Церковь призывает православных следовать подвигу Марии Египетской и сидеть дома 23
Церковь призывает к усиленной молитве во время пандемии коронавируса 27
Митрополит Онуфрий рассказал, как молиться во время карантина 99
Полиция просит УПЦ выполнять решения Константинопольского Патриарха 204
Митрополит Антоний рассказал, как бороться со страхом и паникой 8
Митрополит Антоний рассказал, зачем нужно сохранять мирный дух в любой сложной ситуации 10
Православные отмечают родительскую субботу 24
В Церкви назвали необходимое духовное условие для прекращения пандемии 14
В Киево-Печерской лавре рассказали, как участвуют в борьбе с распространением коронавируса 21
Одесская молодежь начала акцию помощи бездомным и нуждающимся людям 19

В Киеве община Кафедрального собора Украинской Православной Церкви шьет маски и готовит дезинфицирующие растворы, которые раздают прихожанам. 

Фото: sobor.in.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт собора, 28 марта в Андрее-Владимирском храме строящегося Кафедрального собора УПЦ отметили родительскую субботу. После службы всем прихожанам церковнослужители раздали антисептики и маски, которые сделаны усилиями общины.

«Чтобы помочь людям сохранить здоровье в период эпидемии коронавируса в общине Кафедрального собора взялись за пошив медицинских масок, а также изготовление антисептиков по соответствующим технологиям. Для этого ранее были приобретены ткани и химические средства. Матушка одного из клириков собора на дому организовала пошивочную мастерскую и шьет медицинские защитные маски многоразового использования. Сотрудницы Кафедрального собора также взялись за пошив масок. Материал для изделий закупается за счет средств религиозной общины», - рассказали в Кафедральном соборе.

Во время службы в Андрее-Владимирском храме соблюдаются все санитарно-гигиенические меры профилактики.

Кроме того, на сайте Кафедрального собора активирована функция онлайн-трансляций богослужений. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги