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В Украинской Православной Церкви готовятся к Пасхальным богослужениям в храмах и к прямым трансляциям, а также призывают верующих к христианскому здравомыслию.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) сообщил в интервью каналу Klymenko Time.

«Пасха будет! Пасха будет и в храмах, надеюсь, и Пасха должна быть в сердце каждого человека. Но для того, чтобы она была в сердцах человеческих, мы должны немножко уйти от этой паники, нужно как-то ограничить себя даже от ненужной информации», – заявил владыка Антоний.

Он напомнил, что «в любой ситуации Пасха Христова должна коснуться сердца каждого человека, потому что Бог настолько нас полюбил, что Сын Единородный претерпел все в этой земной жизни, чтобы каждый человек имел надежду на жизнь вечную».

Владыка рассказал, что в условиях карантина разрабатывается ряд вариантов, чтобы доставить Благодатный огонь.

«Мы знаем, что Иерусалимская Патриархия сообщила, что чин схождения Благодатного огня будет проходить. На данный момент, по-моему, есть уже разрешение властей Иерусалима. В отношении присутствия представителей Поместных Церквей – вопрос открытый, но есть и другие варианты. Мы надеемся, что действительно Благодатный огонь будет привезен в Украину», - сказал митрополит Антоний.

По его словам, в Церкви надеются и молятся, чтобы храмы в Украине не закрылись.

«Мы готовимся к прямым трансляциям на некоторых каналах, где люди будут иметь возможность как-то участвовать. И мы призовем всех не просто смотреть телевизор, а молиться, когда будет совершаться богослужение. Без людей это невозможно, потому что молитва -это дыхание жизни», - отметил архиерей.

Он призвал верующих сохранять самообладание и довериться Богу.

«Если человек живет в панике, значит, он не доверяет Богу. Но что бы в нашей жизни ни происходило, все происходит по любви Божией. Есть замысел Божий о спасении человека, и это – аксиома, это знает человек верующий на своей жизни, и все в конечном результате будет во спасение. <...> Поэтому, чтобы было христианское здравомыслие, надо молиться, ограничивать себя - тем более, сейчас пост - от всего излишнего, в том числе от излишней информации», – заключил митрополит Антоний.
ForUm

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