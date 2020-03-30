29 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба.

11 обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

По защитникам Павлополя противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, выпустив всего 10 мин.

Для обстрелов неподалеку Водяного и Богдановки захватчики задействовали минометы калибра 82 мм, использовав всего 10 мин, а также гранатометы различных систем.

Дважды враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил вблизи населенного пункта Березовое – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Старогнатовки противник совершил три обстрела из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Тарамчука применил автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Авдеевки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Шахты Бутовка противник обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Военнослужащие Объединенных сил вовремя реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг два раза обстрелял позиции украинских защитников.

Вблизи Луганского по позициям Объединенных сил противник выпустил семь мин из миномета калибра 82 мм.

По защитникам Гладосово враг вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Вчера, 29 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С началом суток российские оккупационные войска обстреляли наши позиции с запрещенного минскими договоренностями вооружения. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Водяного было зафиксировано использование вражеского миномета калибра 82 мм.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.