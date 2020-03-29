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В религиозные общины Украинской Православной Церкви поступают сообщения от Национальной полиции Украины о выполнении решений Вселенского Патриарха Варфоломея, где говорится о прекращении всех божественных литургий, церковных событий и обрядов.

Фото: УНИАН

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Синодального юридического отдела, правоохранительные органы призывают Церковь прекратить богослужения, ссылаясь на коммюнике Вселенского Патриархата от 18 марта.

«В связи с распространением коронавируса COVID-19 и провозглашением пандемии, принимая во внимание Постановление КМУ от 11.03.2020 г. №211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID- 19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», просим выполнять решение Вселенского Патриарха Варфоломея, изложенное в коммюнике Вселенского Патриархата от 18.03.2020, в котором говорится о прекращении всех божественных литургий, церковных событий и обрядов во всех своих епархиях во всем мире, для сохранения здоровья и безопасности верующих УПЦ МП, учитывая решения органов местного самоуправления об усилении ограничений свободы передвижения и свободы собраний на время карантина», - сказано в тексте обращения Национальной полиции Украины.

В УПЦ считают, что данная «просьба» правоохранителей противоречит Конституции – об этом заявил глава Синодального юридического отдела протоиерей Александр Бахов.

Он напомнил, что в Украине Церковь все еще отделена от государства и никакие органы не имеют права вмешиваться в ее внутреннюю религиозную жизнь.

«Согласно Конституции Украины, Церковь у нас все еще отделена от государства. И ни полиция, ни любой другой орган государственной власти не вправе вмешиваться в ее внутреннюю жизнь, тем более - распространять решения должностного лица Турецкой республики», - отмечает протоиерей Александр Бахов.

Главный юрист УПЦ также с удивлением отреагировал на само содержание сообщения.

«Нам все рассказывают, что новая Православная Церковь Украины получила автокефалию, что должно означать, что она сама принимает решение о таких вещах, - высказался он. - А здесь представители полиции говорят о благословении Патриарха Варфоломея, которое должны все выполнять. Так автокефальная ПЦУ или нет?».

Напомним, что 15 октября 2018 Священный синод Русской Православной Церкви принял решение разорвать евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом в связи с его намерением предоставить автокефалию Православной Церкви Украины.

5 января 2019 года патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии для ПЦУ, созданной на основе УПЦ Киевского Патриархата.

УПЦ с Константинопольским патриархатом евхаристическим общением не связана.
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