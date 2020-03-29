также в разделеОбщество
За сутки в Украину вернулись более 16 тысяч человек 9
Украинцев с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать 24
В Украину прибыл второй гуманитарный груз из Китая 63
В армии случаев коронавируса не зафиксировано 10
Число инфицированных COVID-19 в Тернопольской области составило 44 человека 12
Семьи Небесной сотни требуют вернуть Трепака 21
Аваков: Во время карантина уровень преступности снизился на 30% 12
Из США в Украину вернулись 359 украинцев 28
На Донбассе двое украинских военных получили ранения 14
Украина перешла на летнее время 32
За последние сутки в Украину вернулись более 37 тысяч граждан 49
В штабе ООС уточнили информацию о запрете въезда в Луганскую и Донецкую области 71
Радуцкий пообещал второй этап медреформы с 1 апреля 37
Шестой украинец выздоровел от коронавируса 43
В Украине от коронавируса умерли 8 человек 38
Украинцы переводят часы 106
За рубежом от коронавируса лечатся 27 украинцев 19
Из Молдовы эвакуировали почти 70 человек 11

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине с первым уровнем опасности. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Изменение погодных условий ожидается 30 марта.

«30 марта днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, атмосферный фронт придет в страну уже 29-30 марта. На большинстве территории ожидается снижение температуры и незначительные осадки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги