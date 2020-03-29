Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине с первым уровнем опасности. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Изменение погодных условий ожидается 30 марта.
«30 марта днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, атмосферный фронт придет в страну уже 29-30 марта. На большинстве территории ожидается снижение температуры и незначительные осадки.
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