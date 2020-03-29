также в разделеОбщество
За сутки в Украину вернулись более 16 тысяч человек 9
Синоптики объявили штормовое предупреждение 35
Украинцев с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать 24
В Украину прибыл второй гуманитарный груз из Китая 63
В армии случаев коронавируса не зафиксировано 10
Семьи Небесной сотни требуют вернуть Трепака 21
Аваков: Во время карантина уровень преступности снизился на 30% 12
Из США в Украину вернулись 359 украинцев 28
На Донбассе двое украинских военных получили ранения 14
Украина перешла на летнее время 32
За последние сутки в Украину вернулись более 37 тысяч граждан 49
В штабе ООС уточнили информацию о запрете въезда в Луганскую и Донецкую области 71
Радуцкий пообещал второй этап медреформы с 1 апреля 37
Шестой украинец выздоровел от коронавируса 43
В Украине от коронавируса умерли 8 человек 38
Украинцы переводят часы 106
За рубежом от коронавируса лечатся 27 украинцев 19
Из Молдовы эвакуировали почти 70 человек 11

В Монастырском районе Тернопольской области число зараженных коронавирусом увеличилось до 44 человек. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Монастыриской РГА Павел Дронь.

По его словам, по состоянию на 8 утра среди инфицированных - 4 ребенка, двое госслужащих, один священник и один заведующий детсадом.

Число зараженных COVID-19 медиков не изменилась с вечера 28 марта и составляет 24 человека. Среди них - 7 врачей, 11 медсестер, 6 младших медсестер.

Больше всего инфицированных в городе Монастыриска - 26 человек, семь человек - в селе Швейкив, четыре (1 случай - летальный) - в селе Коваливка, по два случая - в селе Горишня Слобидка и Долишня Слобидка, по одному - в селе Бертники, селе Чехив и селе Гончаривка.

Напомним, бывший санврач рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги