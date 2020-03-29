В Монастырском районе Тернопольской области число зараженных коронавирусом увеличилось до 44 человек. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Монастыриской РГА Павел Дронь.

По его словам, по состоянию на 8 утра среди инфицированных - 4 ребенка, двое госслужащих, один священник и один заведующий детсадом.

Число зараженных COVID-19 медиков не изменилась с вечера 28 марта и составляет 24 человека. Среди них - 7 врачей, 11 медсестер, 6 младших медсестер.

Больше всего инфицированных в городе Монастыриска - 26 человек, семь человек - в селе Швейкив, четыре (1 случай - летальный) - в селе Коваливка, по два случая - в селе Горишня Слобидка и Долишня Слобидка, по одному - в селе Бертники, селе Чехив и селе Гончаривка.

Напомним, бывший санврач рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад.