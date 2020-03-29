Украина в воскресенье, 29 марта, перешла на «летний» порядок исчисления времени.

В 3:00 ночью стрелки часов переместились на час вперед - на 4:00. Переход на летнее время происходит в Украине более 20 лет согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Перевод стрелок всегда чреват сменой ритма жизни, а следовательно дополнительным стрессом. Хотя во время карантина этот стресс коснется на вас гораздо меньше.

Ученые уже давно доказывают пагубное влияние временного перехода. Они считают нецелесообразными подобные действия, поскольку человеческий организм очень сильно страдает.

Подобные действия, по их словам, пагубно сказываются на здоровье людей. Ведь перевод стрелок часов является настоящим испытанием для нашего организма. Все люди привыкают к определённому режиму сна. И многие не могут плавно и быстро привыкнуть к новому режиму.

В Кабмине Украины не исключают возможности перехода на одно время с Евросоюзом.