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Украина в ночь с 28 на 29 марта в 3:00 переходит на летнее время, стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

Датой перехода на летнее время ежегодно является последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября при переходе на зимнее время.

Часы переводят для экономии энергетических и топливных запасов за счет рационального использования дневного света для бодрствования, труда и досуга. Во многих странах летнее время называют daylight saving time - время, сберегающее дневной свет.

Ученые уже давно доказывают пагубное влияние временного перехода. Они считают нецелесообразными подобные действия, поскольку человеческий организм очень сильно страдает.

Подобные действия, по их словам, пагубно сказываются на здоровье людей. Ведь перевод стрелок часов является настоящим испытанием для нашего организма. Все люди привыкают к определённому режиму сна. И многие не могут плавно и быстро привыкнуть к новому режиму.

В Кабмине Украины не исключают возможности перехода на одно время с Евросоюзом.
ForUm

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