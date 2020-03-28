Известные истории массовые заболевания прекращались тогда, когда человек пересматривал своё отношение к Богу и Его Закону.

Фото: Епископ Виктор /Фома в Украине

Об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине».

Он отметил, что все известные истории человечества пандемии как внезапно начинались, так же и внезапно оканчивались, и «отступление» болезни, как правило, не было связано с улучшением санитарных норм и повышением качества медицины.

Почему? «С духовной точки зрения, болезнь чаще всего является следствием греха, — написал епископ. — Первой на земле болезнью была болезнь духа, души, и лишь потом — тела. Адам и Ева, нарушив закон Божий, тем самым выступили против установленных Богом норм существования. Они решили, что сами могут быть "как боги". Иными словами, вместо того, чтобы гармонично существовать в мире, в котором действуют определённые законы, наши прародители поставили себя выше этих законов, а в конце концов — и выше мира».

Результатом такого бездумного игнорирования Божьих правил и стали сначала грех, потом болезнь и, как следствие, — смерть.

«Если взглянуть на эпидемиологическую историю человечества через призму духовной жизни, то можно прийти к выводу, что массовые заболевания прекращались тогда, когда человек пересматривал своё отношение к Богу и Его Закону. Часто эпидемии заставляли людей прекращать войны и переставать безмерно и ежедневно грешить, начинать внимательнее относиться к собственному здоровью и помогать друг другу, быть милосердными и чуткими к чужому горю», — отметил архиерей.

Владыка Виктор напомнил слова известного английского писателя Клайва Стейплза Льюиса: «Бог обращается к человеку шёпотом Любви, а если он не услышан — то голосом Совести. Если человек не слышит голоса совести — то Бог обращается через рупор страданий».

«Очень часто, к сожалению, просто не существует другого способа, чтобы остановить нас и спасти от самоуничтожения, как телесного, так и духовного», — отметил епископ. И «сегодняшнюю пандемию коронавируса, с которой столкнулось человечество, нужно воспринимать как громкий Божий глас».

«Это значит, что пришло время для того, чтобы человек пересмотрел своё отношение ко многим вещам и "ценностям" современной цивилизации, — подчеркнул архиерей. — Такой пересмотр должен быть не просто интеллектуальной переоценкой всего, что касается наших представлений о нравственности, этике и жизни, а духовным переосмыслением того, что мы пренебрегли и превратили в "устаревшие религиозные предписания". Божий Закон не может иметь временного измерения, не может зависеть от требований времени и ситуации. У него нет субъективного значения, потому что он не только объективен, но и вечен».

«Выход у нас один — это покаяния и чёткое, построенное на Священном Писании пееросмысление своего отношения к жизни. И это касается в первую очередь нас, христиан. Если мы так поступим, то весь мир вокруг нас изменится к лучшему. Поскольку, как сказано в Библии, Господь был готов помиловать Содом и Гоморру даже в том случае, если бы там нашлось хоть пять праведников», — заключил епископ Виктор.