В конце марта – начале апреля в Украине связи с вторжением арктического воздуха ожидается значительное похолодание, сообщает Укргидрометцентр.
«31 марта - 2 апреля в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры: ночью 0-6° мороза (31 марта в центральных областях от 3° мороза до 3° тепла), днем 1-6° тепла», – говорится в сообщении.
В Карпатах, по прогнозу синоптиков, 31 марта ожидается умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица (I уровень опасности - желтый) температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.
«Снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи рано расцветающих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников», –подчеркнули в Укргидрометцентре.
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