В конце марта – начале апреля в Украине связи с вторжением арктического воздуха ожидается значительное похолодание, сообщает Укргидрометцентр.

«31 марта - 2 апреля в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры: ночью 0-6° мороза (31 марта в центральных областях от 3° мороза до 3° тепла), днем ​​1-6° тепла», – говорится в сообщении.

В Карпатах, по прогнозу синоптиков, 31 марта ожидается умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица (I уровень опасности - желтый) температура ночью 4-9° мороза, днем ​​0-5° мороза.

«Снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи рано расцветающих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников», –подчеркнули в Укргидрометцентре.