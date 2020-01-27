В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 26 января погиб боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Евгений Щуренко. Об этом сообщается на странице «Одесский областной ТЦК и СП» в Facebook.

«26 января в 07:15 во время вражеского обстрела в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области погиб наш земляк, житель города Килия Одесской области военнослужащий 28 отдельной механизированной бригады солдат Щуренко Евгений Валерьевич», - говорится в сообщении.

Сегодня, 27 января он должен был праздновать свой 42 день рождения.

Коллектив Одесского областного и подчиненных районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу гибели Евгения.