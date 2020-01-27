Покаяние – это не юридический акт, как думают католики, не напрасное действие, как уверены считающие себя уже спасёнными протестанты, не простое перечисление грехов на исповеди, как часто полагают многие из нас, а перемена жизни, изменение мышления, поворот на 180 градусов.

Фото: архимандрит Маркелл / Православная жизнь

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал архимандрит Маркелл (Павук), духовник Киевских духовных школ.

«После Крещения на реке Иордан от пророка Иоанна Христос Спаситель 40 дней постился в иудейской пустыне, где перенес различные искушения от лукавого; а далее, узнав, что святой Иоанн арестован, отправился в языческую Галилею и начал проповедовать Евангелие. Первыми словами Его проповеди были: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (см. Мф. 4:12–17). […] Призыв Спасителя к покаянию остаётся актуальным во все времена», - сказал архимандрит Маркелл.

Он отметил, что важно начать заботиться о богоугождении.

«Мы не можем не заботиться о собственном здоровье, крове, одежде, пище, и в этом нет ничего плохого, ибо никто плоть свою не ненавидит, но питает и греет ее, констатирует апостол (см. Еф. 5:29). Проблема начинается тогда, когда весь смысл жизни мы полагаем в том, чтобы служить этим вещам.

Кто-то трудится в поте лица всю неделю, чтобы потом заработанное использовать на кутёж, распутство и пьянство. Кто-то заботится о том, чтобы прокормить себя и свою семью, но при этом обманывает и ворует у других, оправдывая себя тем, что иначе не проживёшь. Кто-то ставит себе высокую цель служения народу, государству и даже Церкви, но при этом постоянно лжет, клевещет, осуждает, выкручивается, уничижает или жестоко смиряет подчиненных или более достойных, постоянно ищет врагов и во всех бедах винит окружающих, будучи уверен, что цель оправдывает средства», - сказал духовник Киевских духовных школ.

Архимандрит Маркелл подчеркнул, что «богоугождение и покаяние начинаются тогда, когда мы думаем в первую очередь не о себе, не о своих проблемах, сколько бы их ни было, а о служении Богу и людям. При таком настрое души ты уже не можешь обмануть, украсть, гневаться, блудить, потому что понимаешь, что этим самым наносишь раны Христу и окружающим, принимаешь участие в разрушении Церкви, которую Он стяжал Своей кровью. Когда ты искренне хочешь угодить Богу и людям, то не ожидаешь за это награды, твоя правая рука так даёт милостыню, что об этом не знает левая».

Духовник Киевских духовных школ рассказал настроить себя на покаяние, бескорыстное служение друг другу.

«Этого невозможно достичь без той же регулярной исповеди своих грехов, без утренних и вечерних молитв, без участия в богослужениях в храме. Всякое пренебрежение этими святыми вещами зацикливает нас на самих себе, и мы становимся неспособными к покаянию и высшей его цели – богоугождению. А грех – это липкая, плохо оттирающаяся грязь, это болезнь; и чем больше ее накапливается, тем меньше у нас свободы и мира в душе.

Кто-то говорит, что он не ходит на исповедь, чтобы не нагружать священника своими проблемами. Но это хитрое внушение лукавого духа. Как раз все наоборот: радость бывает на небе о едином грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти не имеющих нужды в покаянии, – говорит Господь (см. Лк. 15:7). И мы, священники, также радуемся, когда много искренне кающихся исповедников, какие бы страшные грехи ни назывались, какая бы длинная очередь к нам ни выстраивалась; и наоборот, мы очень печалимся, у нас даже болит сердце, когда никто не приходит на исповедь или кается лишь формально: «Согрешил делом, словом, помышлением...». Особенно прискорбно, когда не хотят или боятся каяться семинаристы, которые скоро сами станут священниками и будут обязаны принимать исповеди», - поделился священник.