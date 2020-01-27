Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового президента.
Им стал бельгийский сенатор Хендрик Дамс, который сменил на этом посту швейцарку Лилиан Мори Паскье, сообщает Укринформ.
Дамс возглавляет в ПАСЕ политическую группу Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE). Именно по квоте этой группы, в соответствии с очередностью, следующие два года ПАСЕ возглавит ее представитель.
27-31 января в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ.
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