также в разделеМир
Посольство США в Ираке обстреляли ракетами 60
В Кремле заявляют, что Сурков остается советником Путина 28
В Иране пассажирский самолет во время посадки выехал на дорогу 18
На сдерживание распространения коронавируса Китай выделил почти $9 миллиардов 26
В США подтвердили пять случаев заболевания коронавирусом 24
В Турции в результате землетрясения погибли 38 человек 23
В Китае от коронавируса умерли уже 80 человек 61
Качиньский назвал Крым и Донбасс примером агрессии России 27
ООН осудила нарушение запрета на поставки оружия в Ливию 25
Первая партия нефти из Норвегии поступила в Беларусь 43
Авиация Израиля ударила по сектору Газы 28
США, Япония и Франция эвакуируют своих граждан из китайского Уханя 17
США планируют договориться о торговле с Британией после Brexit 10
Адвокат Трампа: Демократы могут не допустить его к выборам 47
Количество жертв землетрясения в Турции значительно увеличилось 37
Протесты в Ираке: полицейские убили четырех участников 20
В США зарегистрировали третий случай коронавируса 27
Китайцы назвали симптомы коронавируса 53

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового президента.

Им стал бельгийский сенатор Хендрик Дамс, который сменил на этом посту швейцарку Лилиан Мори Паскье, сообщает Укринформ.

Дамс возглавляет в ПАСЕ политическую группу Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE). Именно по квоте этой группы, в соответствии с очередностью, следующие два года ПАСЕ возглавит ее представитель.

27-31 января в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги