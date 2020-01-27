На западе Ирана пассажирский самолет авиакомпании Caspian Airlines при посадке выехал на дорогу в городе Махшехр, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«Иранский пассажирский самолет со 135 пассажирами на борту съехал с посадочной полосы и выехал на улицу. Чудом никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Самолет Caspian Airlines вылетел из Тегерана в понедельник утром и должен был приземлиться в аэропорту Махшехр, что на западе страны.

Уже при посадке пилот не смог вовремя остановить воздушное судно на посадочной полосе и самолет выехал на дорогу города.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Они были безопасно эвакуированы.

Сейчас идет расследование.