На западе Ирана пассажирский самолет авиакомпании Caspian Airlines при посадке выехал на дорогу в городе Махшехр, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.
«Иранский пассажирский самолет со 135 пассажирами на борту съехал с посадочной полосы и выехал на улицу. Чудом никто не пострадал», - говорится в сообщении.
Самолет Caspian Airlines вылетел из Тегерана в понедельник утром и должен был приземлиться в аэропорту Махшехр, что на западе страны.
Уже при посадке пилот не смог вовремя остановить воздушное судно на посадочной полосе и самолет выехал на дорогу города.
В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Они были безопасно эвакуированы.
Сейчас идет расследование.
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