За минувшие сутки, 26 января, вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и еще один – получил боевую травму.

С началом этих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли защитников населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

За текущие сутки потерь нет.