В результате землетрясения на востоке Турции погибли 38 человек, 104 пострадавших остаются в больницах, сообщает Укринформ.

«В целом в больницы обратилось 1607 человек, большинство из которых жаловались на нервные расстройства. Число пострадавших составляет 594 человека, в настоящий момент в больницах остаются 104 человека. Вчера в реанимации находилось 34 человека, сегодня это число снизилось до 13», - цитирует агентство министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.

Как сообщалось, вечером 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр находился в городке Сивридже в провинции Элязыг.

Подземные толчки ощущались в целом ряде провинций, а также на севере Сирии.



