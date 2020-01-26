После скандала, возникшего на фоне интервью госсекретаря США американскому радио NPR, Майкл Помпео официально обвинил журналистку во лжи, указав, что таким образом СМИ стремятся навредить нынешней администрации.

Об этом говорится в официальном заявлении главы Государственного департамента США, обнародованном в субботу.

«Репортер NPR Мэри Луиз Келли дважды солгала мне. Впервые в прошлом месяце, когда мы договаривались о нашем интервью, а потом еще вчера, согласившись, что наша беседа после интервью не будет обнародоваться», - написал глава Госдепа.

Он отметил, что Келли должно быть стыдно нарушать базовые правила журналистики и порядочности.

«Это еще один пример того, какими душераздирающими могут становиться медиа в попытках навредить президенту Трампу и нынешней администрации. Не удивительно, что американский народ не доверяет многим СМИ, когда они последовательно демонстрируют свой замысел и отсутствие добродетели», - заявил госсекретарь США.

Он также написал, что «Бангладеш – не Украина», очевидно апеллируя к тому, что журналистка не могла найти Украину на карте без обозначения названий стран.

Напомним, Государственный секретарь США Майкл Помпео попал в скандал после того, как оборвал интервью с журналисткой радио NPR Мэри Луиз Келли, после чего, по словам репортёрши, накричал на нее.